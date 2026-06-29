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En vídeo: Cristiano marca la ruta de regreso de la estrella brasileña

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Entre bastidores del encuentro...

En medio de la vorágine del Mundial, las cámaras captaron un momento único: Cristiano Ronaldo frente al delantero brasileño Rodrygo. 

Un apretón de manos, una sonrisa y una pregunta que encendió las redes, según «Mundo Deportivo»: «¿Cómo tienes la rodilla?». Entre una leyenda que ha superado todas las lesiones y una estrella que lucha por volver, el breve diálogo resumió todo el proceso de recuperación.

Rodrygo se recupera de la grave lesión de ligamento cruzado y menisco que sufrió en marzo. 

Aunque ya entrena y jugará el Mundial, la recuperación aún marca su ritmo.

Rudiger llegó primero a Nueva York para un acto promocional y luego se trasladó a Miami para ver el Portugal-Colombia. Allí le recibió su compañero Bernardo Silva, pero el momento más destacado fue el encuentro con Cristiano Ronaldo.

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Las estrellas charlaron y Cristiano le preguntó por su recuperación. Su consejo fue claro: paciencia y deseos de una pronta mejoría. 

El brasileño, agradecido, inmortalizó el momento con una foto que compartió en redes junto a dos palabras: «Mi ídolo».

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