Brian Mageau, el joven delantero del Aston Villa, escribió su nombre en la historia de la Supercopa de Europa tras anotar un gol ante el Paris Saint-Germain este miércoles, en el estadio "Red Bull Arena" de la ciudad austriaca de Salzburgo, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en el torneo.

El conjunto francés se adelantaba (1-0) con un gol de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto 20, antes de que Mageau igualara para el Villa tras un centro de su compañero escocés John McGinn, en el minuto 45, para que la primera parte terminara con un resultado de (1-1).

Mageau tiene 17 años y 212 días, y había entrado al partido como titular, para convertirse también en el jugador más joven en comenzar un partido en la historia de la Supercopa de Europa, desde el inicio de los registros modernos del torneo en 2006, según la red "Opta".

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Mageau nació en Londres de padres cameruneses, el 12 de enero de 2009, y juega en la posición de delantero.

Comenzó su carrera en las academias de Luxemburgo, antes de trasladarse al Metz francés en 2023, donde se convirtió en agosto de 2025 en el jugador más joven en la historia del club en disputar un partido de la Ligue 1, con 16 años y 217 días.

Mageau se incorporó al Aston Villa en enero de 2026 procedente del Metz, en una operación cuyo valor algunos informes estimaron en cerca de 12 millones de euros, tras destacar con los equipos juveniles.

Llamó la atención durante la pretemporada del curso actual, al marcar dos goles en la victoria del Villa sobre el Walsall por 5-0, antes de perforar también la portería de la Real Sociedad en un partido amistoso.

El jugador posee un notable historial internacional, ya que representó a Luxemburgo con la selección absoluta, y jugó posteriormente para la selección de Inglaterra sub-17, además de estar habilitado para representar a los "Tres Leones" por haber nacido en Londres.



