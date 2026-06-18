En vídeo: Al-Owais sorprende a la afición saudí antes del partido contra España

Mohamed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, ha sorprendido a la afición antes del partido contra España en la fase final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El domingo se medirá a España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda jornada del grupo.

Este jueves el equipo entrenó por última vez en el estadio Q2 de Austin y mañana viajará a Atlanta.

La sesión fue abierta a la prensa los primeros 15 minutos y mostró a Al-Owais entrenando con normalidad tras su reciente lesión.

El miércoles se perdió la sesión por su programa de rehabilitación, lo que generó dudas sobre su participación.

Su regreso tranquiliza a la afición, especialmente tras su gran actuación en el 1-1 ante Uruguay en la primera jornada.

En ese partido atajó nueve disparos, cuatro dentro del área, récord en lo que va del torneo.

Tras la primera jornada, las cuatro selecciones del Grupo H —Arabia Saudí, España, Uruguay y Cabo Verde— tienen un punto cada una.