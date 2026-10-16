Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, esquivó el tema para evitar opinar sobre la sanción a Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid.

Vinícius fue castigado con cuatro partidos de suspensión tras su expulsión durante el encuentro ante el Villarreal en la Liga española: dos partidos por mala conducta al tirar del pelo a un jugador rival y dos partidos por sus protestas al árbitro del encuentro.

El Atlético de Madrid vivió una situación similar la temporada pasada, cuando su entonces jugador Iker Luque fue sancionado con tres partidos de suspensión durante el partido del filial contra la Ponferradina.

El diario Marca publicó las declaraciones de Simeone durante la conferencia de prensa previa al partido entre el Atlético de Madrid y el Espanyol, mañana sábado, en la novena jornada de LaLiga.

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Simeone dijo: "¿La diferencia entre las sanciones de Vinícius e Iker Luque? Espanyol".

El técnico argentino se limitó a responder con una sola palabra, "Espanyol", para eludir cualquier comentario sobre la sanción a la estrella del Real Madrid.

Sobre el partido de mañana, Simeone explicó: "Siempre hay margen de mejora en todos los aspectos. Ganar cinco partidos no significa que estés haciendo las cosas muy bien. Siempre hay algo de suerte".

Y señaló: "Koke y Cardoso no estarán disponibles mañana, y por eso tenemos una plantilla importante de jugadores. Al final de la temporada se verá lo importante que es eso".

Asimismo, subrayó: "Seguimos en fase de construcción. Tenemos que gestionar los minutos de participación de los jugadores, pero siempre con la preocupación de ganar los partidos".

Añadió: "¿Pablo Barrios? Todas esas palabras no deben afectarle negativamente ni debilitarlo. Pablo es un jugador muy importante para nosotros".

Y apuntó: "¿Koke? Está pasando por la etapa por la que todos pasamos cuando perdemos a un miembro de la familia. Además, siente algunas molestias en la pierna, y por eso decidimos no llevarlo mañana".

Concluyó: "Valoro a Manolo González, entrenador del Espanyol, que siempre ofrece buenos niveles competitivos bajo su dirección. Los jugadores saben para qué juegan, y cuando un equipo conoce su estilo de juego, eso es mérito del entrenador. Es un equipo que trabaja bien y que tiene una gran capacidad competitiva, y siempre hemos tenido dificultades frente a él".