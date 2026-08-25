El Real Madrid anunció la presentación del marfileño Diomandé como nuevo jugador del equipo, con lo que el club cierra así los actos de presentación de todos los fichajes que ha cerrado durante el mercado de fichajes estival, después de que el joven delantero se convirtiera en la última incorporación a la plantilla del conjunto merengue.

El Real Madrid detalló, a través de su sitio oficial, los pormenores del acto de presentación del jugador, confirmando que Florentino Pérez, presidente del club, recibió a Diomandé en la sala de reuniones, donde el jugador firmó un contrato que se extiende por 7 temporadas, para continuar con el equipo hasta el 30 de junio de 2033, antes de recibir una maqueta del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta con su nombre y el número 25, en presencia del presidente de honor José Martínez Pirri.

Diomandé tiene 19 años y se incorporó al Real Madrid procedente del Leipzig en una operación cuyo valor ascendió a 125 millones de euros, con la posibilidad de que la contraprestación económica se eleve hasta los 140 millones de euros en función de las primas ligadas al nivel y al rendimiento del jugador, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club español.

El Real Madrid confía en que la nueva operación aporte un refuerzo importante a la línea ofensiva, apostando por las cualidades del joven jugador marfileño, que se ha convertido en el elemento más reciente del nuevo proyecto del conjunto merengue.

Con la incorporación de Diomandé, el Real Madrid cierra el capítulo de la presentación de sus nuevos fichajes este verano, tras completarse la lista de nuevas caras con las que el conjunto merengue eligió reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.