En Sonsonate esperan que el presidente llegue a cancelarles

Al menos este es el sentir de Armando Polo, capitán del equipo cocotero.

"No sabemos dónde está el presidente. No lo hemos visto. Sabemos que está en El Salvador. Si no hay solución, ya tomamos la medida de que vamos a suspender los entrenamientos. No aceptamos hoy con lo que nos ofrecieron de parte de la directiva, porque no era ni la mitad de lo adeudado”, expresó el Armando Polo al periódico “El Gráfico”.

Finalizó expresando: "Para nosotros ha sido complicado. Hay jugadores que no tienen para entrenar. Hay jugadores que tienen hijos y no tienen qué llevar. Queremos que el presidente dé la cara”.