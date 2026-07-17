En la región árabe, Deschamps elige su «próximo destino realista»

Didier Deschamps, seleccionador francés, cierra una etapa de 14 años al frente de la selección. Mañana sábado jugará su último partido contra Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Su próximo destino podría ser Arabia Saudí.

Según «Le Parisien», el técnico valora Arabia Saudí como su «próximo destino realista». ya sea con la selección o con un club importante.

El periódico francés aclaró que Deschamps ya ha mantenido contactos con la parte saudí durante los últimos años, lo que hace que esta opción sea más realista que otras, especialmente mientras la Federación Saudí aún no define el futuro del actual seleccionador, el griego Georgios Donis, quien quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial.

Sin embargo, el diario asegura que Deschamps aún no ha tomado una decisión final y que lo hará tras la ceremonia de despedida del domingo, mostrando su deseo de cerrar su etapa con los “Gallos” con dignidad antes de anunciar su próximo paso.

Su salida se da tras críticas que le culpan de la derrota 0-2 ante España en semifinales del Mundial, en un partido donde el equipo mostró un nivel muy inferior al exhibido en fases previas.