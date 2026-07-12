En cinco palabras... Beckham envía un «mensaje elegante» a Harry Kane tras clasificarse para las semifinales

David Beckham envió un «mensaje elegante» al capitán de Inglaterra, Harry Kane, tras la clasificación a semifinales del Mundial.

Jude Bellingham marcó los dos goles que dieron la victoria al equipo de Thomas Tuchel por 2-1 ante Noruega; el segundo llegó en la primera prórroga, mientras Beckham veía el partido.

Beckham asistía al partido en el Hard Rock Stadium de Miami junto a sus hijos Romeo y Cruz, su esposa Victoria y su hija Harper.

«The Sun» publicó una foto del grupo y un vídeo en el que se ve a Beckham celebrando los goles.

Después, le deseó suerte a Kane para la semifinal del miércoles contra Argentina.

Kane escribió: «Sigamos creyendo. A semifinales», y Beckham le respondió: «Un capitán fantástico, sigue creyendo».

Varias estrellas inglesas reaccionaron: Bellingham con un emoji de cabra, Stones con un corazón y «Skip», Henderson con llamas y corazón, Rashford con un corazón y Shearer con aplausos.