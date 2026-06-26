La selección francesa brilló en ataque en el Mundial 2026 y marcó tres goles en la primera parte ante Noruega (3-1) este viernes por la tarde, hora de Greenwich, en la tercera jornada de la fase de grupos.

Por primera vez en su historia, Francia ha marcado tres goles en cada uno de sus tres partidos de grupo en una misma edición del Mundial.

Antes había superado a Senegal (3-1) y a Irak (3-0).

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Además, por primera vez marcaron al menos tres goles en cuatro partidos consecutivos de un Mundial.

Además, Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, marcó un hat-trick en 32 minutos y se convirtió en el segundo jugador más rápido en lograrlo en un Mundial, solo superado por Erik Probst, que lo consiguió en 24 minutos con Austria ante Checoslovaquia el 19 de junio de 1954, según la red francesa «stats foot».



