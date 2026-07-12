Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En cifras: Tuchel lidera la historia europea y devuelve la identidad a Inglaterra

T. Tuchel
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Alemania
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Noruega

La selección de los Tres Leones sigue cosechando éxitos con Tuchel

Inglaterra remontó 2-1 a Noruega en la prórroga y avanzó a semifinales del Mundial 2026, manteniendo su racha bajo Thomas Tuchel.

Según Opta, es la segunda vez que Inglaterra remonta en este Mundial tras encajar primero, algo que solo había conseguido en 1 de los 23 partidos anteriores.

Lee también

Acuerdo cerrado: el Barcelona ficha a la joven estrella belga

Romero sorprende sobre su gol a Egipto: «¡Scaloni me va a matar!»

Además, Tuchel ha ganado 16 de los 20 partidos que ha dirigido a Inglaterra, un 80 % de triunfos, el mejor porcentaje de cualquier seleccionador europeo con más de 10 encuentros.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

En semifinales Inglaterra se medirá a Argentina, vigente campeona, y Francia a España.

Antes, Inglaterra venció a la República Democrática del Congo (2-1) en la ronda de 32, a México (3-2) en octavos y a Noruega (2-1) en cuartos.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google