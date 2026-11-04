¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traducido por

En busca de su primer partido: el virus FIFA devuelve al capitán del Al-Ittihad

Al Ittihad
A. Sharahili
1ª División
Arabia Saudí

Nuevo refuerzo para los "Tigres"

Uno de los líderes del Al-Ittihad saudí se acerca a su regreso tras un largo periodo de ausencia, para disputar con el equipo sus primeros partidos de la presente temporada.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el alemán Jens Wiessing, director técnico del Al-Ittihad, podrá contar con los servicios de su defensa saudí Ahmed Sharahili tras el final del próximo parón internacional, el "virus FIFA".

Sharahili sufrió una rotura del tendón del músculo peroneo largo en el tobillo izquierdo el pasado julio, durante la realización de un programa de preparación individual con su entrenador personal.

El diario precisó que el defensa saudí ya está listo para participar en los partidos, después de haber completado el programa de rehabilitación al que se sometió durante todo el periodo anterior.

Próximos partidos
ITT

ITT

1ª División

06 nov 2026

NEO

NEO

El regreso de Sharahili supondrá un fuerte impulso para el técnico alemán, sobre todo al ser uno de los líderes más destacados del equipo, además del déficit defensivo que arrastra el Al-Ittihad desde el inicio de la presente temporada.

El jugador de 32 años había vuelto a participar con los "Tigres" durante la pasada temporada, tras recuperarse de la operación quirúrgica a la que se sometió en el ligamento cruzado, pero volvió a lesionarse antes del inicio de la temporada.

Cabe recordar que Sharahili disputó 20 partidos con el equipo saudí durante la pasada temporada, en los que no logró marcar ni dar ninguna asistencia de gol.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google