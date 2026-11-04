En busca de su primer partido: el virus FIFA devuelve al capitán del Al-Ittihad

Uno de los líderes del Al-Ittihad saudí se acerca a su regreso tras un largo periodo de ausencia, para disputar con el equipo sus primeros partidos de la presente temporada.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el alemán Jens Wiessing, director técnico del Al-Ittihad, podrá contar con los servicios de su defensa saudí Ahmed Sharahili tras el final del próximo parón internacional, el "virus FIFA".

Sharahili sufrió una rotura del tendón del músculo peroneo largo en el tobillo izquierdo el pasado julio, durante la realización de un programa de preparación individual con su entrenador personal.

El diario precisó que el defensa saudí ya está listo para participar en los partidos, después de haber completado el programa de rehabilitación al que se sometió durante todo el periodo anterior.

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El regreso de Sharahili supondrá un fuerte impulso para el técnico alemán, sobre todo al ser uno de los líderes más destacados del equipo, además del déficit defensivo que arrastra el Al-Ittihad desde el inicio de la presente temporada.

El jugador de 32 años había vuelto a participar con los "Tigres" durante la pasada temporada, tras recuperarse de la operación quirúrgica a la que se sometió en el ligamento cruzado, pero volvió a lesionarse antes del inicio de la temporada.

Cabe recordar que Sharahili disputó 20 partidos con el equipo saudí durante la pasada temporada, en los que no logró marcar ni dar ninguna asistencia de gol.