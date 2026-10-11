Dusan Tadic ha reaccionado ante las cámaras de ESPN tras el Ajax - NEC (1-1) a su anterior entrevista con NU.nl. En ella carga duramente contra los medios, que según él han tergiversado sus palabras.

«Sí, un día muy extraño. Un partido extraño. Muy emotivo», comienza Tadic. «El Ajax es mi amor y siempre estará en mi corazón. Pero, por otro lado, ahora juego en el NEC y, como profesional, tengo que darlo todo por el club. Ha sido una pequeña lucha emocional».

Antes del partido, los aficionados del Ajax mostraron una gran pancarta para Tadic y eso le afectó. «Tengo muchos recuerdos aquí, en este estadio, y entonces afloran muchas emociones. Sí, es bonito, pero también emotivo. Ves tantas caras conocidas, aficionados... Eso siempre lo llevas en la cabeza», dice con los ojos húmedos.

A continuación, Milan van Dongen confronta a Tadic con sus declaraciones anteriores en NU.nl. «Suelo generar acciones de ataque y no recibo el balón. O no me lo devuelven tras algunos contactos con el balón. Entonces, al parecer, mi cerebro va demasiado rápido. Me cuesta mucho, a menudo lucho conmigo mismo y tengo una tormenta en la cabeza», dijo allí, entre otras cosas, el veterano.

«Para ser sincero, es una pena», responde ahora Tadic en ESPN. «Tengo muchísima experiencia y sé que los medios siempre buscan algo. Se pueden tergiversar las palabras, el contexto... Yo nunca faltaría al respeto a la gente del NEC. Nunca. No lo he hecho jamás en mi vida. Pero no se puede comparar al NEC con el Ajax, y no lo digo en un mal sentido».

«No hablo mal del NEC ni una sola palabra, sé lo que he dicho. Pero es muy triste ver esto en los medios. Pasa demasiado a menudo. No sé por qué. Porque de esta manera consigues que los jugadores ya no quieran dar entrevistas. Pero yo no soy así».

Tadic ofrece después más explicaciones sobre sus declaraciones anteriores. «El Ajax es un club del top 10 de Europa, por historia, por los jugadores que han jugado aquí, por todos los aspectos. El NEC es un club estupendo, de la zona alta media. Hicieron una temporada muy buena el curso pasado, ahora vamos a Europa, estamos creciendo. Con un gran entrenador, una buena estructura. El club está creciendo».

«Pero si me preguntas quién tiene mejores jugadores, ¿el Ajax o el NEC? Es más fácil jugar con buenos jugadores que con jugadores menos buenos. ¿Pero entonces solo debería conceder entrevistas ante la cámara para que se escuche lo que quiero decir? Eso es triste. No sienta bien», concluye.