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imago-sport-1083339038.jpgPro Shots
Bart DHanis
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Emanuelson recomienda a un jugador para el primer equipo del Ajax: «Puede ser valioso»

Ajax

Urby Emanuelson cree que Pharell Nash puede aportar al primer equipo del Ajax, según declaró el segundo entrenador del Jong Ajax a ESPN.

El lunes por la noche, el filial del Ajax se enfrentó al Vitesse en la Keuken Kampioen Divisie. Emanuelson dirigió al equipo, ya que el entrenador principal, Carlos García, no pudo estar presente por sanción.

A los tres minutos de juego, el Jong Ajax se adelantó 1-0. Jahyendrow Amour envió el balón al espacio para Nash, que definió con calma hacia el palo más alejado.

Según Emanuelson, el autor del gol también podría ser un refuerzo para el primer equipo del Ajax. Actualmente, Oscar Gloukh y Abdellah Ouazane juegan por la izquierda en ataque, aunque ambos son centrocampistas de forma natural.

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«Creo que Nash, como hoy, debe ser un jugador decisivo. Si lo es, puede ser interesante para el primer equipo. Trabajo mucho con él», comenzó Emanuelson.

«Tiene muchísimas cualidades individuales. Domina a su rival durante todo el partido, pero solo marca un gol. Ese gol es decisivo, pero quiero ver más», concluyó.

Al final, el Jong Ajax recibió un duro golpe poco antes del final. El Vitesse empató gracias a un gol de Jeredy Hilterman: 1-1.

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