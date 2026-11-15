El Vitesse deja escapar un punto y «debe morirse de vergüenza» tras perder ante el MVV

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El MVV venció este domingo por la tarde al Vitesse por 2-1 en casa. Con la victoria, el equipo de Andries Jonker ocupa ahora la séptima posición de la Keuken Kampioen Divisie. El Vitesse sigue undécimo.

La primera gran ocasión del partido fue para los visitantes. Naoufal Bannis pudo rematar sin oposición dentro del área, pero su disparo fue demasiado flojo y Hugo Wentges lo atrapó con facilidad.

Después, ambos equipos protagonizaron alguna que otra llegada tímida, pero no generaron ocasiones claras hasta el minuto 26.

El defensa del Vitesse Luuk Wouters se dejó ganar la posición con facilidad tras un balón largo desde atrás. Noa el Hamdaoui pudo centrar y encontró a Olivier Dumont, que remató con acierto al palo largo: 1-0.

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La segunda parte en Maastricht tardó mucho en arrancar. Hubo que esperar hasta el minuto 65 para ver la primera ocasión de verdadero peligro.

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Finn Dicke llegó bien al primer balón en un saque de esquina y cabeceó hacia el palo largo, pero el poste evitó el gol.

Poco después, el Vitesse volvió a contener la respiración. El suplente Nino Zonneveld hizo una entrada sobre Elias Sierra dentro del área. Por suerte para los visitantes, el árbitro no señaló penalti.

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A diez minutos del final, el entrenador del Vitesse, Rüdiger Rehm, dio entrada a Alexander Büttner. En su primer contacto con el balón, puso un centro al área para Zonneveld, que definió con calidad: 1-1.

Al Vitesse le duró poco la alegría del empate. El primer ataque del equipo de Maastricht tras el gol acabó en la red. Sierra marcó con un potente disparo desde lejos: 2-1.

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Tras el partido, los aficionados que habían viajado desde Arnhem mostraron su enfado con los jugadores. «¡Debería daros vergüenza!», se oyó cantar desde la grada visitante.