«El Verratti argelino», a las puertas de un gigante francés

El Lens está teniendo una gran actividad durante el actual mercado de fichajes de verano, después de haber terminado la temporada pasada como subcampeón de la liga francesa, además de coronarse con la Copa de Francia.

El portal "Foot Mercato" señaló que el Lens ha iniciado sus negociaciones para fichar al argelino Yacine Titraoui, jugador del Charleroi belga.

El jugador maliense Mamadou Sangaré está cerca de abandonar el Lens para reforzar las filas del Brentford.

Sangaré se había incorporado al Lens la temporada pasada, y se espera que se convierta en la venta más cara de la historia del club, por 48 millones de euros.

Para compensar su salida, el club francés tiene puesta la mirada en el neerlandés Bogarde, jugador del LASK Linz austriaco, que está vinculado con un contrato que se extiende hasta 2028. Pero Bogarde no es la única opción para reforzar el mediocampo, ya que las informaciones apuntan a que el nombre del internacional argelino Titraoui figura entre las prioridades de la dirección del Lens.

Titraoui, que ha disputado 5 partidos internacionales con la selección de Argelia, cuenta con una destacada experiencia en el Charleroi, y pese a haber sido convocado para el Mundial 2026, no participó ni un minuto durante el torneo. Todavía le queda un año en su contrato actual con el Charleroi, con la opción de prolongarlo una temporada adicional.

Sus actuaciones durante los últimos meses han llamado la atención de numerosos observadores, después de haber disputado 42 partidos en las distintas competiciones durante la temporada pasada, en los que marcó 5 goles y dio 3 asistencias.

Titraoui es apodado "el Verratti de Argelia", en referencia a su estilo de juego similar al de la estrella italiana Marco Verratti.

Actualmente se están manteniendo conversaciones entre las distintas partes sobre el traspaso, en un momento en el que el jugador muestra un claro deseo de trasladarse al club francés, que posee una ventaja importante consistente en su participación en la Liga de Campeones de Europa la próxima temporada, algo que le otorga una prioridad en la carrera por ficharlo.