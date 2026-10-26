Según Mourinho, su compatriota Joao Cancelo tenía que haber visto la tarjeta roja. Cancelo golpeó con los tacos por delante la pantorrilla de Yan Diomande cuando intentaba, sin éxito, alcanzar al extremo del Real Madrid en pleno regate.

«Una gran victoria de los chicos ante un gran rival», dijo Mourinho en Real Madrid TV. «Con un árbitro que hizo un gran partido y un VAR que estaba profundamente dormido en el minuto 60, en una jugada que podría haber tenido una repercusión enorme en todo el encuentro. ¡Era una roja clara para Cancelo!».

Cuesta llevarle demasiado la contraria al entrenador del Real Madrid. Diomande se zafa de Cancelo y el pie derecho de este se posa por un instante sobre la parte inferior de la pierna del marfileño, que pierde ligeramente el equilibrio, pero sigue esprintando. La pregunta es por qué no intervino el VAR después de que el árbitro Juan Martinez Munuera dejara seguir el juego. Hay argumentos para una expulsión por juego brusco grave, aunque la jugada no es inequívoca.

Getty Images

El recuerdo de la falta de Lionel Messi en el Mundial

Cancelo intenta jugar el balón, pero llega un poco tarde. Es una jugada complicada y no concluyente. El punto de contacto, con los tacos por delante sobre la parte inferior de la pierna de Diomande, una especie de pisotón a media altura, apunta a la roja. A simple vista, la velocidad y la intensidad de la acción son considerables y justificarían una expulsión, pero quizá el VAR puso en duda estos factores porque el impacto no pareció suficiente para derribar a Diomande.

Valorar este último criterio de forma inequívoca también es complicado. Deben cumplirse dos de esos tres criterios para que la acción acarree una tarjeta roja. Es posible que el árbitro asistente de vídeo no estuviera lo bastante convencido respecto a dos de ellos, o incluso a los tres, como para intervenir.

La jugada recordó a la muy discutida falta de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial contra Argelia. Entonces, el exárbitro de primer nivel Patrick Ittrich explicó de forma muy gráfica en MagentaTV todos los criterios y los posibles razonamientos de un VAR.

Getty Images

¿Cómo valoró la jugada Guti, leyenda del Real Madrid?

Mourinho recibió, por cierto, el respaldo de una leyenda del Real Madrid. Guti, en su papel de comentarista para la plataforma de streaming DAZN, opinó que el VAR debería haber revisado la jugada.

El excentrocampista (49 años), que ganó cinco Ligas y tres Champions League con el Real Madrid, consideró que la acción era claramente merecedora de revisión «por la dureza de la entrada», según publicó DAZN.

«Me parece incomprensible que el VAR no haya intervenido», dijo Guti.

No parece que la jugada vaya a tener mayores consecuencias, y Mourinho tampoco quiso buscar polémica tras la prestigiosa victoria de su equipo por 2-1. El Real Madrid ganaba 1-0 cuando se produjo la falta de Cancelo. En lugar de disputar la última media hora en el Camp Nou con superioridad numérica, los visitantes encajaron poco después el empate de Raphinha. Quién sabe cómo habría reaccionado Mourinho si Kylian Mbappe no hubiera marcado el gol de la victoria poco antes del final.

Así que se limitó a decir: «Gran partido, gran victoria, los chicos se lo merecían».

Con los tres puntos logrados en Barcelona, el Real Madrid volvió a apretar mucho la lucha por el liderato de LaLiga. El Barça sigue primero con 27 puntos pese a su primera derrota de la temporada, seguido del Atlético y el Real Madrid, con 25 y 24 puntos, respectivamente.