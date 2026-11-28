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La decisión del árbitro Soto Grado de señalar penalti a favor del Real Madrid se convirtió en un mazazo para el conjunto blanco, después de que el videoarbitraje (VAR) interviniera para darle la vuelta por completo a la situación. La jugada terminó con el penalti anulado y la expulsión de Jude Bellingham.

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Bellingham cayó dentro del área tras un contacto con Valentini, y Soto Grado señaló falta a favor del Real Madrid, convencido de que el jugador rival había cometido una infracción merecedora de penalti.

Sin embargo, el VAR llamó al colegiado para revisar la acción, ya que la forma en que cayó el jugador inglés generó dudas sobre si había sufrido una zancadilla real o si se había dejado caer a propósito para provocar el penalti.

Tras revisar la repetición, Soto Grado rectificó su decisión inicial y anuló el penalti que había concedido al Real Madrid, al comprobar que Bellingham había simulado la falta.

La decisión del árbitro no se quedó en la anulación del penalti: también mostró la segunda tarjeta amarilla al jugador del Real Madrid por simulación, de modo que Bellingham vio la roja y tuvo que abandonar el terreno de juego.

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Así, la jugada pasó de ser una ocasión para que el Real Madrid lograra un penalti a convertirse en un duro golpe para el equipo, que perdió a uno de sus jugadores más destacados por la decisión arbitral tras consultar el VAR.

La decisión desató una gran polémica en el partido, ya que el desenlace de la acción cambió por completo durante la revisión del VAR, y el Real Madrid se vio privado del penalti y obligado a afrontar el resto del encuentro sin Bellingham.