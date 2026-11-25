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Informaciones periodísticas revelan que llegará una nueva oferta para adquirir el Al-Ahli saudí en las próximas semanas, de la mano de su expresidente Khalid Al-Issa.

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Según el diario saudí «Asharq Al-Awsat», Khalid Al-Issa ha formado una alianza con un fondo del Golfo para adquirir el Al-Ahli en los próximos tiempos. Esta alianza presentó hace aproximadamente un mes una solicitud para hacerse con la participación del Fondo de Inversión Pública en la sociedad del club.

El periódico explicó que se dispone de todos los requisitos financieros necesarios para completar la adquisición y que lo único que la frena es la aprobación del organismo facultado para resolver la solicitud presentada por la alianza, como paso previo para completar los trámites reglamentarios relacionados con la operación.

En cuanto llegue la aprobación definitiva, comenzarán las fases finales de la adquisición, un paso que esperan con impaciencia los aficionados del Al-Ahli para devolver al equipo al buen camino.

No obstante, el diario aseguró que el Al-Ahli será el último de los cuatro grandes en ser adquirido y salir del Fondo de Inversión Pública saudí, después del Al-Nassr y el Al-Ittihad, además del Al-Hilal.

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El Al-Hilal fue el primero de los cuatro grandes en salir del paraguas del Fondo de Inversión Pública saudí, después de que el 70 % de sus acciones se transfiriera a Kingdom Holding, propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, el pasado mes de septiembre.

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Kingdom Holding indicó en una publicación en la web de Tadawul Saudí que la operación se cerró el 1 de septiembre de 2026, tras obtener todas las autorizaciones regulatorias necesarias y los certificados de no objeción, además de completar los requisitos internos recogidos en el acuerdo de compraventa de acciones.

La operación se basó en una valoración del capital de la sociedad del Al-Hilal de 1.200 millones de riales, cifra que representa el 100 % del capital total de la sociedad. En consecuencia, la contraprestación por la participación adquirida por Kingdom Holding, del 70 %, ascendió a 840 millones de riales.

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Kingdom Holding confirmó que el importe de la contraprestación no ha variado respecto a lo anunciado previamente y que los últimos acontecimientos no han generado nuevos costes vinculados a la operación.

La empresa había firmado con el Fondo de Inversión Pública el acuerdo de compraventa de acciones el 16 de abril de 2026, antes de completar los trámites de cierre unos cuatro meses y medio después.

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Cabe recordar que Khalid Al-Issa fue presidente del Al-Ahli durante los tres últimos años, entre 2023 y 2026, la época dorada del club de Yeda, sobre todo en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Durante ese periodo, el Al-Ahli conquistó el título asiático dos veces consecutivas, la primera vez en su historia que se proclamaba campeón de este torneo, y también levantó la Supercopa de Arabia Saudí tras 9 años de sequía.

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Sin embargo, Khalid Al-Issa dejó el cargo al término de la temporada pasada para presentarse a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol como sucesor de Yasser Al-Misehal, aunque perdió la pugna frente al actual presidente, Badr Al-Ruzaiza.