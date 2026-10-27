El argentino Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en 8 ocasiones, concluyó su participación en la edición 2026 del premio en la quinta posición, gracias a su rendimiento con la selección de su país en el Mundial, en un resultado que devolvió su nombre a la lista de aspirantes a los más altos galardones individuales, pese a haber cumplido 39 años y encontrarse cerca del final de su trayectoria internacional, de modo que la posibilidad de su regreso a los podios individuales sigue abierta a pesar de su alejamiento de los focos del fútbol europeo.

El diario francés L'Équipe señaló que Messi se ausentó de la gala del Balón de Oro, celebrada la noche del lunes en Londres, después de viajar a Oviedo para recibir el premio Princesa de Asturias el viernes, antes de regresar a Estados Unidos para disputar con el Inter Miami el partido ante Nueva York, encuentro que terminó con la derrota de su equipo por dos goles a cero.

La ausencia de la estrella argentina se produjo tras su retirada del fútbol internacional este verano, ya que no logró añadir el noveno Balón de Oro a su palmarés, aunque alcanzó un logro notable al ocupar la quinta posición en la clasificación, beneficiándose de su destacado rendimiento en el Mundial, que supuso una etapa relevante en su trayectoria con la selección argentina.

Messi firmó un torneo contundente en el que marcó 8 goles decisivos hasta el partido final, antes de que su selección cayera ante España por un gol a cero tras la prórroga, en un doloroso desenlace para una trayectoria internacional en la que anotó 126 goles en 208 partidos con la camiseta de Argentina.

Pese a no asistir a la gala, Messi recibió una cálida ovación del público del London Palladium cuando su nombre apareció en un vídeo que repasaba a los anteriores ganadores del premio, en una escena que reflejó la continuidad de su popularidad y su estatus entre las figuras más destacadas de la historia del fútbol.

Los números de Messi no bastan para competir con la élite europea

La nominación de Messi llegó pese a su alejamiento de la competición semanal en las grandes ligas europeas, ya que marcó 40 goles y dio 27 asistencias en 41 partidos con el Inter Miami durante el periodo que abarcó la votación, pero jugar en la liga estadounidense no le otorgó la misma presencia que a los clubes de la élite europea.

Con su llegada a la quinta posición, Messi elevó a 17 el número de sus apariciones en las nominaciones al Balón de Oro, entre ellas 14 presencias dentro de los tres primeros puestos, logrando un récord en cuanto al número de subidas al podio, mientras que Cristiano Ronaldo lo supera en número de nominaciones con un total de 18 veces.

Con Messi vinculado por contrato al Inter Miami hasta diciembre de 2028, la puerta sigue abierta a la continuidad de su trayectoria a nivel de clubes, si bien sus opciones de volver a competir por el Balón de Oro parecen ligadas a su capacidad de ofrecer una temporada excepcional que lo devuelva al foco de atención mundial.

En cambio, parece que la época de la histórica rivalidad entre Messi y Ronaldo se acerca a su fin, después de que la dupla dominara el premio, logrando 12 títulos de 13 entre los años 2008 y 2021, antes de que la competencia pasara a una nueva generación de estrellas.

La polémica llega en un momento en el que Mbappé afronta presiones tras su fracaso en la consecución del Balón de Oro de 2026, que fue a parar al delantero inglés Harry Kane, en un resultado que contradijo las aspiraciones de algunos aficionados de la estrella francesa