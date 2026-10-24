El Tottenham rompe la maldición de Stamford Bridge y vence merecidamente al Chelsea

El Tottenham Hotspur dio la sorpresa el sábado por la noche al vencer 0-2 al Chelsea en Stamford Bridge. El equipo de Roberto De Zerbi aprovechó un gol en propia puerta del portero Mike Penders y, poco después, la expulsión de la estrella del Chelsea Cole Palmer. Mathys Tel sentenció el derbi londinense en los minutos finales con una brillante jugada individual. Así, el Tottenham logró apenas su segunda victoria liguera en Stamford Bridge y la primera desde 1990.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, alineó de inicio a Jorrel Hato, mientras que Penders, debutante como titular, sustituyó al lesionado Emiliano Martínez. Geovany Quenda salió en ataque en lugar del lesionado João Pedro. En el Tottenham, los neerlandeses Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven formaron la pareja de centrales, mientras que De Zerbi apostó arriba por Tel, el exjugador del Ajax Mohammed Kudus y Omar Marmoush.

El Tottenham comenzó con fuerza y fue superior en los primeros minutos. El Chelsea generó la primera ocasión clara a los catorce minutos, cuando Palmer obligó al portero Antonín Kinsky a realizar una gran parada con un disparo colocado. En el otro extremo, Kudus estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate con efecto salió rozando el poste.

Los visitantes siguieron presionando y dispusieron de una gran ocasión a los 29 minutos. Andy Robertson combinó con Tel y cedió atrás para Marmoush, cuyo remate desde unos nueve metros se topó con Penders. Poco después, el portero belga también evitó que Tel marcara, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

El Chelsea reaccionó antes del descanso y tuvo una gran ocasión por medio de Jordan Henderson. Kinsky detuvo el disparo del centrocampista y después también rechazó con los pies el remate de Pedro Neto en el rechace. Poco después, el portero del Tottenham tuvo que intervenir de nuevo ante un intento de Morgan Rogers, aunque un gol en esa jugada no habría subido al marcador por fuera de juego.

Tras el descanso, James Maddison tuvo que abandonar el campo lesionado. El mediapunta fue sustituido por el excentrocampista del Chelsea Conor Gallagher. Después, el Chelsea dispuso de una buena ocasión por medio de Pedro Neto, que disparó con fuerza tras una pérdida de balón del Tottenham, pero volvió a encontrarse con Kinsky. Alonso movió el banquillo a los 64 minutos y sustituyó a Hato por Marco Palestra.

El partido se descontroló a los setenta minutos, cuando Palmer chocó con fuerza contra Mateus Fernandes, que estaba en el suelo. Se produjo una tangana en la que, entre otros, se vio implicado Van de Ven. Palmer, Fernandes y el neerlandés recibieron una tarjeta amarilla. Siete minutos después, el Tottenham golpeó cuando Penders despejó de puños de forma desafortunada un córner desde la izquierda y envió el balón a su propia portería: 0-1.

Los problemas del Chelsea aumentaron tres minutos después, cuando Palmer vio su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Gallagher. El Tottenham aprovechó la superioridad numérica y sentenció el encuentro en el minuto 87 por medio de Tel, que interceptó el balón en su propio campo, emprendió una carrera impresionante y marcó desde dieciocho metros: 0-2.



