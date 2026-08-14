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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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El Tottenham mantiene negociaciones avanzadas con una estrella del Liverpool

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De Zerbi aspira a reforzar su ataque

El Tottenham ha entrado en negociaciones avanzadas para fichar al neerlandés Cody Gakpo, extremo del Liverpool, en medio del deseo del club londinense de reforzar su línea ofensiva antes del inicio de la nueva temporada.

El periodista alemán de la cadena "Sky Sport", Florian Plettenberg, afirmó este viernes que el Tottenham mantiene conversaciones concretas con Gakpo, además de haber realizado ya contactos con el Liverpool sobre la posibilidad de cerrar el traspaso, aunque fuentes cercanas al jugador confirman que no existe ningún acuerdo hasta el momento, pese a que el fichaje por los Spurs representa una opción seria para el internacional neerlandés.

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El interés del Tottenham en Gakpo llega en medio del empeño del entrenador Roberto De Zerbi por potenciar sus opciones ofensivas, mientras que informes periodísticos apuntan a que el Liverpool aún prefiere conservar al jugador y no estudiará su salida con facilidad antes de asegurar alternativas ofensivas adecuadas.

Gakpo se había incorporado al Liverpool en enero de 2023 procedente del Eindhoven neerlandés, y durante las últimas temporadas se convirtió en un elemento importante del equipo. Su contrato actual con el Liverpool se extiende hasta 2030, tras su renovación en agosto de 2025.

El delantero neerlandés ofreció una actuación destacada con la selección de su país en el Mundial 2026, marcando 3 goles en 4 partidos, antes de despedirse del torneo a manos de Marruecos en la tanda de penaltis de los octavos de final.


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