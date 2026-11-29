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El Tottenham Hotspur ganó el domingo al Sunderland. Tras la temprana expulsión de Thomas Meunier, los londinenses aprovecharon su superioridad numérica y se impusieron por 0-2 gracias a un doblete de James Maddison. Tras un pésimo comienzo de temporada, los Spurs son octavos y el Sunderland ocupa la decimoctava plaza.

El Sunderland no pudo contar con Brian Brobbey. El internacional neerlandés sigue recuperándose de una pequeña rotura en el muslo. Robin Roefs sí estuvo disponible, al igual que la pareja de centrales del Tottenham formada por Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke.

El partido empezó de forma desastrosa para el Sunderland. En el minuto diez, Meunier clavó los tacos en el tobillo de Omar Marmoush. El árbitro Peter Bankes mostró inicialmente la amarilla al belga, pero acudió al monitor del VAR y cambió de opinión: roja directa.

Con un jugador más, el Tottenham pasó, como era de esperar, a dominar el encuentro. Sin embargo, esa superioridad no dio frutos de inmediato. Los disparos de Marmoush y Van Hecke no fueron lo bastante certeros para poner en apuros a Roefs.

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El primer gol acabó llegando tras otra buena jugada de los visitantes. Marmoush cedió el balón a Andrew Robertson, que se incorporaba al ataque, y Maddison remató su centro raso en el primer palo: 0-1.

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Pese a jugar en inferioridad numérica, el Sunderland tuvo una buena fase justo antes del descanso y pudo empatar por medio de Trai Hume y Jules Ahoka. El primero disparó por encima del larguero, mientras que Ahoka se topó con Antonín Kinský.

El Sunderland también intentó meterse en el partido tras el descanso. Sin embargo, el Tottenham fue haciéndose cada vez más con el control y apenas concedió ocasiones. Además, una buena parada de Roefs impidió a Sandro Tonali ampliar la ventaja.

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A unos veinte minutos del final llegó la sentencia, de nuevo con Maddison como protagonista. El inglés puso un centro muy preciso desde un córner y vio cómo el balón entraba directamente en la portería tras tocar la cara interna del poste.

El Tottenham ha ganado nada menos que cinco de sus últimos seis partidos de la Premier League, lo que le sitúa en la octava plaza. La situación del Sunderland, decimoctavo, es preocupante. El Manchester United tiene un punto menos y el Crystal Palace, dos.