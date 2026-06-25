El título no basta... Al-Hilal acapara la mayor parte de los ingresos de la Liga Saudí

Al-Hilal recibió la mayor parte de los fondos que la Comisión de Captación de la Federación asignó a la Liga Roshen de Arabia Saudí, pese a que su rival Al-Nassr fue campeón la temporada pasada.

La Liga Saudí explicó ayer los criterios de reparto: tres aspectos clave.

La Federación aclaró que el 22 % se reparte a partes iguales, otro 22 % por rendimiento deportivo, un 28 % por rendimiento comercial y el 28 % restante por audiencias televisivas.

Además, la Liga Saudí informó este jueves que Al-Hilal lideró los otros tres criterios, lo que le otorga la mayor parte de los fondos de la Comisión de Atraer Talento.

Pese a ganar la Liga Saudí la temporada pasada tras siete años sin título, el Al-Nassr quedó segundo en los tres criterios.

Al-Ahli fue tercero en rendimiento deportivo, por encima de su rival Al-Ittihad, pero cuarto en lo comercial y televisivo, por detrás de los Tigres.

El rendimiento deportivo se basa en la clasificación media de cada club en las últimas tres temporadas, mientras que la audiencia televisiva cuenta los espectadores totales de sus partidos por televisión y streaming en Oriente Medio y el norte de África.

El indicador comercial valora la gestión de cada club en taquilla, patrocinios, publicidad, productos, derechos de imagen y licencias.