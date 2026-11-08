El título 29 de su carrera: Alcaraz conquista el torneo maldito

El español Carlos Alcaraz logró coronarse campeón del torneo Masters 1000 de París por primera vez en su carrera, tras imponerse al estadounidense Ben Shelton por dos sets a cero, con un resultado de 7-6 (5) y 7-5, en la final que los enfrentó en la capital francesa. De esta manera rompió una maldición que lo había perseguido durante mucho tiempo en el torneo y se vengó de su rival, quien lo había eliminado en los cuartos de final del último US Open.

Alcaraz puso fin a una espera de 13 años para el tenis español a la hora de recuperar el título del torneo, después de que David Ferrer fuera el último español en conquistarlo en 2012. Así, el tenista español se convierte en el primer jugador de su país en alzarse con el título desde entonces y suma un nuevo logro a su brillante palmarés, a pesar de la dificultad de la temporada que ha atravesado.

Esta coronación representa el tercer título de Alcaraz desde su regreso de la lesión de muñeca, y el segundo consecutivo tras su victoria en el torneo de Viena la semana pasada. Además, elevó su cuenta a 5 títulos durante la temporada actual, lo que le brinda un importante impulso anímico antes de participar en el torneo de clausura de la ATP y en las competiciones de la Copa Davis.

Una final apasionante

El enfrentamiento de la final tuvo un carácter de revancha para Alcaraz, después de que Shelton hubiera detenido su camino en el último US Open al vencerlo en los cuartos de final. Sin embargo, el jugador español logró esta vez gestionar mejor la presión y resolver el duelo a su favor.

El primer set fue muy disputado, ya que Alcaraz se vio obligado a salvar 6 opciones de rotura de su servicio, frente a solo dos oportunidades de su rival estadounidense, antes de que ambos jugadores llegaran al tie-break, en el que el español se impuso por 7-5, aprovechando los errores de Shelton y su capacidad para explotar los momentos decisivos.

A pesar de perder el primer set, Shelton no se rindió y consiguió romper el servicio de Alcaraz durante el segundo set, poniendo a su rival bajo una gran presión tras adelantarse en el marcador. Sin embargo, el español recuperó el equilibrio y elevó el nivel de su juego, dándole la vuelta a su desventaja de 2-4 para ponerse 5-4 por delante, antes de cerrar el set por 7-5 y terminar el partido sin necesidad de un set decisivo.

La victoria adquirió una importancia adicional por el anuncio de Shelton de la incorporación del entrenador español Juan Carlos Ferrero a su equipo técnico a partir del año 2027, un movimiento que añadió aún más emoción al duelo entre ambos jugadores.

Con esta coronación, Alcaraz cosechó su título número 29 en su carrera profesional y logró una gesta largamente esperada en París, después de haber sufrido en sus participaciones anteriores resultados que no reflejaban su nivel habitual. Así, suma un nuevo trofeo a sus vitrinas y se acerca aún más a completar los títulos de los Masters 1000, después de que solo los torneos de Shanghái y Canadá queden ya fuera de la lista de sus logros.