El talento del Manchester United impone sus condiciones al Barcelona y al Real Madrid

Han comenzado a salir a la luz, poco a poco, los detalles precisos relacionados con el fichaje del jugador inglés JJ Gabriel, en medio de la pugna entre cuatro grandes clubes por hacerse con sus servicios: el Bayern de Múnich, el París Saint-Germain, el Real Madrid y el Barcelona. Estos clubes deberán prepararse para desembolsar grandes sumas de dinero con el fin de convencer al jugador, que acaba de cumplir los dieciséis años y del que se espera que bata numerosos récords.

Según el diario español "Sport", la familia de JJ Gabriel y su agente, Ali Barat, plantearon una serie de exigencias durante las negociaciones, después de que el jugador completara una ronda de visitas que incluyó al Bayern de Múnich, el París Saint-Germain, el Real Madrid y el Barcelona.

La directiva del Barcelona y el resto de clubes competidores son conscientes de que contratar al talento más destacado salido de la academia del Manchester United requiere una inversión económica de al menos 10 millones de euros.

Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron que esta cantidad incluye un contrato con el jugador por tres años, con un salario superior al millón de euros por temporada, además de los distintos gastos vinculados a la operación, como las comisiones, las compensaciones económicas para la familia y el mecanismo de solidaridad que obliga a pagar una indemnización al Manchester United.

Cifras excepcionales para un talento prometedor

Las enormes expectativas que rodean a JJ Gabriel reflejan la naturaleza del contrato excepcional que se espera para un jugador de esta edad. Allá donde recale, obtendrá un contrato digno de una joven estrella de primer nivel, pese a que todavía no ha tenido la oportunidad de medirse ante un primer equipo de la élite.

A pesar de las enormes exigencias económicas planteadas durante las negociaciones, los cuatro grandes clubes que aspiran a ficharlo parecen dispuestos a asumir los riesgos deportivos y financieros derivados de la operación.

Tras la primera ronda de contactos que se hizo pública, la familia de JJ Gabriel y su agente, Ali Barat, decidieron cambiar su estrategia de negociación en busca de una mayor discreción y, al mismo tiempo, para calmar el malestar del Manchester United, que ha amenazado reiteradamente con recurrir a la vía judicial para obstaculizar la salida del jugador, después de que este comunicara oficialmente al club que no firmaría con él su primer contrato profesional.





El ambiente que rodea al jugador apunta a que la fase de escuchar ofertas y consultas quizá haya llegado a su fin, salvo que surja una oferta sorpresa que cambie el rumbo de las negociaciones. Ha llegado el momento oportuno para la reflexión antes de que el jugador y su familia decidan por qué proyecto deportivo decantarse, al tiempo que se espera que se complete otro requisito fundamental: la obtención de un pasaporte chipriota gracias a los orígenes de su madre, un trámite administrativo necesario para sortear las restricciones derivadas de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

A pesar de las informaciones procedentes de Múnich y París, que han puesto el foco en los esfuerzos que realizan el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain para convencer a JJ Gabriel de unirse a ellos, los datos confirman que el deseo de la familia no ha cambiado.

La inclinación sigue siendo la de abandonar la Premier League y dar el salto al fútbol español. En este contexto, y con la competencia cada vez más intensa entre el Real Madrid y el Barcelona, las informaciones confirman que nada se ha decidido todavía.



