La selección de Brasil se impuso a su similar de la India (4-0) este sábado en el partido amistoso disputado en el estadio Salt Lake de la ciudad india de Calcuta, encuentro que puso fin a los compromisos de la Canarinha durante el actual parón internacional.

Se trata del primer partido de la historia entre ambas selecciones, además de ser el primer enfrentamiento que disputa la selección de Brasil en territorio indio.

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Estêvão, jugador del Chelsea, abrió el marcador para Brasil en el minuto 28, después de recibir el balón por la banda derecha y zafarse de la marca, para luego penetrar en el interior y rematar con su pierna izquierda a la red.

En el minuto 42, Pedro, delantero del Flamengo, añadió el segundo gol tras una asistencia de Estêvão, completando el envío a la portería después de un toque del portero indio, Gurpreet Singh Sandhu. La primera mitad terminó con la ventaja de Brasil por dos goles a cero.

El sustituto de Vinícius

En la segunda parte, Samuel Lino, jugador del Flamengo, amplió la ventaja de Brasil con el tercer gol en el minuto 58, después de internarse con el balón en el área y rematar con su pierna derecha a la izquierda del portero, antes de que el mismo jugador anotara el cuarto gol en el minuto 90+5, para que el partido terminara con la victoria de la Canarinha (4-0).

El encuentro contó con la participación de la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, como titular, antes de ser sustituido al inicio de la segunda mitad, cuando el técnico italiano Carlo Ancelotti dio entrada a Samuel Lino, mientras que el delantero del Barcelona, destacado últimamente, Raphinha, se ausentó del partido por lesión.

La selección brasileña había disputado recientemente dos amistosos ante Australia, empatando en el primero (1-1) antes de vencer en el segundo (4-2).

Por su parte, la India ocupa el puesto 138 en la clasificación de la FIFA y nunca se ha clasificado para la Copa del Mundo. Brasil es la selección con la clasificación más alta entre las que ha enfrentado la India desde que se puso en marcha el ranking en 1992.



