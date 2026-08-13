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Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

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El sueño se hizo realidad: Bellingham declara su lealtad al proyecto de Mourinho

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¿Qué dijo Jude?

El tercer puesto en el Mundial no fue el punto final para la estrella del centro del campo del Real Madrid, sino un nuevo punto de partida hacia una temporada que considera la más importante de su trayectoria dentro del conjunto blanco.

El internacional inglés Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, expresó su gran entusiasmo por trabajar con el nuevo cuerpo técnico dirigido por José Mourinho, en su primera entrevista con el canal oficial del club, RMTV, tras su regreso a la ciudad deportiva de Valdebebas después de finalizar su participación internacional.

Bellingham declaró: "Siento como si ya tuviera una relación con él, y trabajar con un entrenador como Mourinho es un sueño hecho realidad para mí. Solo he tenido una oportunidad de verlo, pero estoy realmente entusiasmado por conocerlo más".

La estrella inglesa habló de la dureza del programa de preparación para la nueva temporada, afirmando: "Corro mucho bajo el calor y juego mucho al fútbol con mis compañeros. Es algo difícil, pero bueno para disfrutarlo. Realmente me gusta este tipo de trabajo duro".

Dirigió un mensaje ambicioso a la afición merengue, diciendo: "Ahora soy más maduro y tengo mayor experiencia. Tengo una buena sensación de cara a esta temporada con los nuevos jugadores y el entrenador". 

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Bellingham concluyó sus declaraciones: "Es un gran honor para mí jugar en este club. Espero permanecer en él durante muchos años más", en clara alusión a su deseo de conquistar títulos con la camiseta del Real Madrid.

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