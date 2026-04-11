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FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-ATLETICO MADRIDAFP
Jonathan van Haaster

Traducido por

El Sevilla aprovecha al máximo la rigurosa decisión del entrenador del Atlético, Simeone

Sevilla vs Atlético Madrid
Sevilla
Atlético Madrid
Primera División

El Sevilla ganó 2-1 al Atlético en el Sánchez Pizjuán y se sitúa 15.º, tres puntos sobre el descenso.

Con 12 puntos de ventaja sobre el quinto, el Atlético, cuarto en LaLiga, tiene casi asegurada la clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Además, el Atlético sigue vivo en la Champions, donde ganó 0-2 al Barcelona en la ida de cuartos.

Simeone, enfocado en la Copa y la final de la Copa del Rey, hizo diez cambios pensando en la vuelta contra el Barça.

La decisión de Simeone de dar descanso a su once titular supuso una gran noticia para tres jugadores de la cantera, que debutaron como titulares: Dani Martínez, Rayane Belaid y Javier Boñar.

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SEV

A los diez minutos llegó el 1-0: penalti de Álex Baena sobre Akor Adams.

Boñar debutó soñando: cabeceó un centro de Julio Díaz, en su segundo partido con el primer equipo, y marcó el 1-1.

Sin embargo, el exjugador de la Eredivisie y capitán del Sevilla, Nemanja Gudelj, marcó en el descuento de la primera parte tras rematar de cabeza un centro potente: 2-1 definitivo.

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