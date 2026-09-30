El seleccionador Xavi Hernández declaró el miércoles que cometió un error al no convocar inicialmente a Guus Til para la selección neerlandesa. El jugador del PSV se incorporó tras la baja por lesión de Justin Kluivert y, al igual que Mexx Meerdink, ya ha causado una gran impresión en Xavi. El jueves, ambos parecen perfilarse como titulares contra Grecia (20:45).

Til pudo entrar siete minutos antes del final contra Alemania (1-1), pero frente a Serbia ya dispuso de unos 25 minutos. Apenas dos minutos después de su entrada en Belgrado, el nacido en Zambia fue de gran valor con su asistencia en el gol de Meerdink, que también había marcado antes del descanso (1-2).

«Lo está haciendo muy bien», comienza Xavi en NOS sobre Til. «Se merece jugar. Le he dicho que me equivoqué con él. Tengo que ser sincero al respecto. No estaba en la lista, pero entrena muy bien. Es un gran profesional».

Al igual que Til, Meerdink tampoco estaba inicialmente en la convocatoria de Xavi, que llamó al delantero del AZ tras la baja de la estrella de la AS Roma Donyell Malen. «Estoy muy contento con él. Es muy humilde, trabaja duro y corre mucho para el equipo. No es casualidad que marque goles».

«Está muy contento y yo también estoy muy contento con él», dice Xavi, que puede imaginar que Meerdink está en una «montaña rusa de emociones». «Pero le va bien, es muy humilde. Trabaja duro, así que creo que, como los demás, está listo para jugar».

Por último, Xavi también habló sobre el partido del jueves por la noche. «La sensación es que tenemos que jugar un poco mejor. Lo entendimos mejor en las segundas partes de los partidos hasta ahora. Esperamos mantener este nivel desde el principio ahora. Veremos si somos capaces de hacerlo», señaló Xavi.

La selección neerlandesa ocupa actualmente la segunda plaza de su grupo de la Nations League. Mientras que la selección neerlandesa, además de la victoria sobre Serbia, empató contra Alemania, Grecia logró un meritorio triunfo por 0-1 en Augsburgo. Tres días antes también había vencido a Serbia, gracias a un gol en el minuto 95 del exdelantero del FC Utrecht Tasos Douvikas (1-2).



