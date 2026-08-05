Mohamed Salah no necesitó disputar su primer partido con el Trabzonspor para enviar su mensaje a la afición, pues lo hizo con solo aparecer por primera vez con la camiseta del equipo, al elegir un número de dorsal peculiar, pero que encierra un significado que va más allá del fútbol para los habitantes de la ciudad turca.

Las fotos y los vídeos publicados por la cuenta oficial del Trabzonspor, el miércoles, mostraron a Salah vistiendo la camiseta del equipo dentro del avión con destino a Turquía para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato oficial, luciendo el número 61 en la espalda.

La elección del número suscitó numerosas preguntas sobre si sería el dorsal con el que disputará las competiciones de la próxima temporada con el equipo turco, sobre todo porque el capitán de la selección de Egipto llevó la camiseta número 11 durante todos sus años en el Liverpool.

Sin embargo, quedó claro que el número 61 no es más que un mensaje inicial de la estrella egipcia que lleva un simbolismo histórico para la ciudad de Trabzon, ya que este número hace referencia al código de la provincia en el sistema de matrículas de vehículos turco.

Con el paso de los años, el número se convirtió en uno de los símbolos más destacados de la identidad y la pertenencia en la ciudad, y pasó a estar presente en los nombres de comercios y de cuentas en las redes sociales; además, la camiseta del Trabzonspor con el número 61 goza de un estatus especial entre la afición del club.

El club turco documentó el viaje de Salah a Turquía con un vídeo, durante el cual el jugador envió un mensaje a la afición en el que dijo: «Trabzon, ¿estáis listos? Estoy aquí, os veo pronto. Dondequiera que estemos, Trabzon está aquí».

Informes anteriores habían apuntado a que Salah llevaría la camiseta número 11, pero las próximas horas decidirán el número que lucirá el Rey Egipcio en su nueva aventura.

Salah, de 34 años, afronta una nueva experiencia con el Trabzonspor tras su fichaje como agente libre, después de finalizar su contrato con el Liverpool.

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