«El SC Cambuur quiere fichar a otro jugador del Ajax tras la llegada de Lucas Jetten»

El Ajax puede perder a Skye Vink, quien ficharía por el SC Cambuur, según el especialista en el Ajax Lucas Weening. El club frisón quiere presentar cuanto antes al delantero del Jong Ajax.

El hijo de Marciano Vink seguiría así los pasos de su compañero Lucas Jetten, quien se marchó a Leeuwarden a principios de esta semana.

Ajax incluirá una cláusula de recompra que le permitiría recuperarlo.

Vink, de 19 años, ha jugado 30 partidos esta temporada con el Jong Ajax, marcando seis goles y dando tres asistencias.

Se desconoce la cifra exacta que pagará el club friso, aunque Transfermarkt fija su valor en 350 000 euros.