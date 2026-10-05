El salvador del Real Madrid se dirige hacia un club catarí

Después de escribir una de las páginas más emocionantes de su carrera con la camiseta del Real Madrid, Joselu continúa su recorrido entre destinos para reaparecer de nuevo en la escena catarí, pero esta vez con la camiseta de otro equipo, en un nuevo paso que trae consigo los recuerdos de una noche inolvidable en la Liga de Campeones de Europa.

Según Fabrizio Romano, el español Joselu ha alcanzado un acuerdo para incorporarse al club catarí Al-Sailiya, en una operación como agente libre, tras su salida del Al-Gharafa, de modo que el delantero español de 36 años continuará su trayectoria en los campos cataríes.

Del héroe de la noche del Bayern a una nueva experiencia

Joselu guarda recuerdos excepcionales con el Real Madrid, después de convertirse en un auténtico héroe en uno de los partidos más emocionantes del conjunto blanco en los últimos años, cuando marcó dos goles tardíos ante el Bayern Múnich en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2023-2024, para conducir a su equipo a la clasificación para la final.

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Durante su etapa en el Real Madrid, Joselu disputó 51 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 19 goles y dio 3 asistencias, además de proclamarse campeón con el equipo de la Liga de Campeones de Europa, de LaLiga y de la Supercopa de España.

El delantero español se trasladó al Al-Gharafa catarí tras el final de la temporada 2023-2024, donde mantuvo su brillo de cara a portería, al marcar 27 goles y dar 5 asistencias en 57 partidos con el equipo en las distintas competiciones, antes de que terminara su etapa con el club.

Con su llegada al Al-Sailiya, Joselu afronta su segunda experiencia en el fútbol catarí, tras pasar dos temporadas con el Al-Gharafa, en un paso que da al nuevo club un delantero con una larga experiencia en los campos europeos, después de haber jugado anteriormente en España, Inglaterra y Alemania, junto a su etapa en el Real Madrid.

El Al-Sailiya aguarda la llegada de Joselu para aprovechar su experiencia y su capacidad goleadora, mientras el delantero español busca un nuevo capítulo en su carrera después de haberse labrado un lugar especial en la historia del Real Madrid, antes de continuar su recorrido fuera del continente europeo.