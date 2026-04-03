El Royal Antwerp ha excluido a Gyrano Kerk de la plantilla con efecto inmediato, según informa De Telegraaf. El motivo es su nacionalidad surinamesa.

El «pasaportegate» ha llegado ahora también a Bélgica. Hace tres semanas, el podcast De Derde Helft reveló de repente que el lateral del Go Ahead Eagles, Dean James, no era elegible para jugar en el partido entre el Go Ahead y el NAC (6-0).

El lateral izquierdo tiene pasaporte indonesio, ya que es internacional con ese país. Al adoptar esa nacionalidad, su pasaporte neerlandés caducó, por lo que necesitaba un permiso de trabajo para poder jugar. Y no lo tenía.

A partir de ahí, la bola empezó a rodar. La KNVB solicitó la semana pasada a todos los clubes que alinearan únicamente a jugadores de los que estuvieran «seguros de que están habilitados para jugar». Por ello, varios jugadores no entrarán en acción este fin de semana.

El Antwerp también mantendrá a Kerk fuera de la alineación por precaución. «La situación no está clara y no queremos correr ningún riesgo hasta que todo se aclare. Estamos investigando cuál es la situación de Gyrano».

Kerk es internacional de Surinam y, por lo tanto, es posible que ya no tenga pasaporte neerlandés, por lo que necesitaría un permiso de trabajo para poder jugar en Bélgica.

El exdelantero del FC Utrecht ya ha jugado 22 veces esta temporada con The Great Old. En esos partidos marcó seis goles y dio cinco asistencias.



