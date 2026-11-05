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크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images
Abobakr El Mokadem
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El retiro internacional frustra un sueño histórico de Cristiano con Portugal

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El Al Nassr, su único camino

La decisión de Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr saudí, de retirarse a nivel internacional este jueves ha truncado un destacado sueño del legendario astro con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, anunció su retirada del fútbol a nivel internacional en una sorpresa rotunda, después de haber asegurado anteriormente su deseo de continuar, para seguir los pasos de su histórico rival Lionel Messi, quien había anunciado su retirada hace cerca de un mes.

El pasado mes de septiembre, Cristiano Ronaldo apareció en una rueda de prensa, antes del enfrentamiento entre Portugal y Gales en la Liga de Naciones de la UEFA, para asegurar que continuaba su trayectoria internacional con el fin de alcanzar dos nuevos logros.

Ronaldo dijo: "Mi objetivo es marcar el gol número 1.000 de mi carrera y coronarme con el título de la Liga de Naciones de la UEFA".

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Y cuando se le preguntó a Cristiano con qué camiseta deseaba marcar el gol número 1.000, aseguró que soñaba con alcanzar ese logro con la selección de Portugal.

Y ahora, tras su retirada a nivel internacional, Ronaldo no podrá marcar el gol número 1.000 de su carrera salvo con la camiseta del Al-Nassr saudí.

 

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