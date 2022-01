Atlético de Madrid y Valencia tienen algo en común: sus defensas no son lo que eran. Ambos conjuntos intentarán este sábado no solo llevarse los tres puntos, si no empezar a convencer en la parcela defensiva. El equipo de Simeone necesita la victoria para ganar moral de cara a lo que queda de Liga y no ver peligrar el estar en la Champions la próxima temporada.

Por su parte, el conjunto de Bordalás también necesita ganar para no descolgarse de la lucha por Europa. Sus últimas actuaciones han decepcionado a su afición, la cual se ilusionó al comienzo de la temporada.

Los detalles:

El Atlético de Madrid no ha perdido en sus últimos 14 partidos ante el Valencia en LaLiga (8V 6E), desde una derrota por 3-1 en Mestalla en octubre de 2014, su racha más larga sin derrota ante los che en la máxima categoría.

En casa, el Atlético de Madrid no ha perdido en los 10 partidos que ha disputado en LaLiga ante el Valencia con Diego Simeone como entrenador (6V 4E) – el técnico argentino solo se ha enfrentado más veces en casa sin perder en LaLiga al Athletic (11P 9V 2E) que al conjunto valenciano (10P 6V 4E).

El Valencia no ha ganado en sus últimas 12 visitas en LaLiga a rivales madrileños (2E 10D), perdiendo los últimos siete y puede igualar su racha histórica más larga de derrotas a domicilio ante estos equipos en la máxima categoría (ocho en 1976).

El Atlético de Madrid solo ha sumado cuatro puntos de los últimos 18 posibles en LaLiga (1V 1E 4D) y ya ha sufrido cinco derrotas en 20 encuentros en la 2021/22, su cifra más alta a estas alturas de campaña en la competición en una temporada completa con Diego Simeone como entrenador.

El Valencia ha ganado dos de sus últimos tres partidos como visitante en LaLiga (1D), tantas victorias como en sus anteriores 24 desplazamientos en la máxima categoría (9E 13D).

👥 ¡Con todos vosotros, la alineación inicial! 👇 pic.twitter.com/YKEICJErYE — Atlético de Madrid (@Atleti) January 22, 2022

