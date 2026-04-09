El regreso inesperado de la estrella del Arsenal alegra a Arteta

El español Mikel Arteta, técnico del Arsenal, ha recibido un gran impulso moral antes de la fase decisiva de la temporada, en la que los Gunners luchan por la Premier League y la Liga de Campeones.

El Arsenal lidera la Premier con 70 puntos, nueve más que el Manchester City —que tiene un partido menos— a siete jornadas del cierre.

En la Champions, el equipo está a un paso de las semifinales tras ganar 1-0 al Sporting en la ida de cuartos.

Según el diario británico «Mirror», la vuelta inesperada de Iberechi Eze a los entrenamientos ha reforzado aún más el ánimo del grupo.

Se temía que el exjugador del Crystal Palace se perdiera varios partidos tras lesionarse antes del último parón internacional.

Tras su lesión en la pantorrilla previa al parón internacional, se esperaba que estuviera de baja seis semanas; sin embargo, este jueves se ha ejercitado con el grupo.

Su regreso llega cuando varios compañeros están lesionados, entre ellos el capitán Martin Ødegaard, que se retiró del partido contra el Sporting y se perdió la sesión de hoy.

También se perdieron la sesión Bukayo Saka, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori y Piero Hincapie, mientras el equipo se prepara para visitar al Bournemouth el sábado en la jornada 32 de la Premier League.

Calafiori, que completó los 90 minutos ante el Sporting, se ausentó solo para descansar, según Football London.

Saka no juega desde la final de la Copa de la Liga, e Hincapie estará varias semanas de baja por lesión en los isquiotibiales.

Arteta debe gestionar estas bajas en las siete jornadas finales de la Premier.