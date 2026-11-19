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El regreso de Ronaldinho a los terrenos de juego no ha sido bien recibido por todos. El brasileño, de 46 años, volvió el pasado fin de semana con el Ravenna, club de la Serie C del que es copropietario, y jugó 45 minutos. El exdelantero Antonio Cassano no lo entiende, según declaró a Viva Fútbol.

El regreso de Ronaldinho puede considerarse bastante exitoso. Gracias, entre otras cosas, a un pase previo a la asistencia de la leyenda del Barcelona, el Ravenna ganó 2-0 al Forlì ante su público.

«Tengo un enorme respeto por Ronaldinho, como persona y como jugador», comienza Cassano en tono positivo. «Para mí, sigue estando entre los cinco futbolistas más grandes de todos los tiempos, junto a Messi, Maradona, Ronaldo y probablemente Pelé».

Sin embargo, para Cassano, su regreso a los terrenos de juego no era en absoluto necesario. «Lo que hizo el otro día fue muy desagradable de ver. ¿Qué tenía que hacer en esas circunstancias, a los 46 años? No lo entendí».

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«Lo hizo porque mantiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo», dice Cassano en referencia al empresario y copropietario Ignazio Cipriani. «Y porque le han dado mucho dinero. No lo sé».

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«Para mí fue una farsa ridícula», continúa el excompañero de ataque de Francesco Totti en la AS Roma. «No sé cómo interpretarlo de otra manera. Yo no lo habría hecho, ni siquiera si me hubieran ofrecido diez millones».

«Ni siquiera veinte millones. Me sorprendió, porque siempre fue humilde y uno de los jugadores más grandes de la historia. Si me pides que juzgue lo que ocurrió exactamente, me parece una vergüenza, una farsa», afirma Cassano.

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Ronaldinho puso fin a su carrera futbolística regular en 2015 en el Fluminense. En sus años de juventud se convirtió en una estrella mundial en el FC Barcelona y fue campeón del mundo en 2002.

El ganador de un Balón de Oro (2005) puede empezar a soñar, con cautela, con el ascenso a la Serie B junto al Ravenna. El club ocupa el segundo puesto tras catorce partidos, a seis puntos del líder, el Spezia.