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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

El regreso de Courtois lo coloca en una lista legendaria del Real Madrid

T. Courtois
I. Casillas
Real Madrid
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Barcelona vs Real Madrid
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Una noche histórica espera al guardameta del Real Madrid

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El regreso de Thibaut Courtois a la portería del Real Madrid es uno de los rasgos más destacados del once titular del conjunto blanco en el duelo ante el Racing, el próximo domingo, ya que el guardameta belga se prepara para recuperar su sitio bajo los palos, después de que se ausentara del Clásico a causa de un malestar físico.

Desde 2018, Courtois se impone como guardameta titular del conjunto blanco con una gran eficacia.

Según el diario español «Marca», los 8 años que Courtois ha pasado en el Real Madrid lo han situado entre los mejores porteros de la historia del club.

El guardameta belga igualará, el domingo en Santander, la cifra que ostenta la leyenda Miguel Ángel, para convertirse en el tercer portero con más partidos en la historia del club blanco, con un total de 346 encuentros.

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En esta clasificación solo le superan otros dos gigantes: Paco Buyo, que disputó 454 partidos, e Iker Casillas, poseedor del récord con 725 encuentros.

Batir el récord del portero de Móstoles parece algo inalcanzable para Courtois, de al menos 34 años de edad.

Y aunque la renovación del contrato del guardameta belga con el Real Madrid hasta 2028 como mínimo es ya algo prácticamente seguro, el factor de la edad no juega a favor de Courtois.

Casillas había comenzado su carrera a una edad mucho más temprana y conservó su puesto en la portería del conjunto blanco a lo largo de 16 temporadas.

Y aunque sus últimas temporadas vivieron algunos altibajos, fueron suficientes para registrar un récord que parece difícil de alcanzar en la portería del Real Madrid, al menos en un futuro previsible.

Con todo, los números de Courtois resultan impresionantes teniendo en cuenta que se unió al club hace apenas 8 años; de hecho, habría podido lograr mejores cifras de no ser por la rotura del ligamento cruzado que sufrió durante la pretemporada del curso 2023-2024.

Aquella lesión provocó que Thibaut se perdiera 50 partidos, pero regresó a tiempo para defender la portería del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund en el estadio de Wembley.

El guardameta belga ofreció en aquel partido una nueva prueba de su condición de mejor portero del mundo, aunque no alcanzara el nivel sobrehumano que mostró en la final de 2022 ante el Liverpool.

Los dos títulos de la Liga de Campeones que Thibaut Courtois ha conquistado en su trayectoria con el Real Madrid lo sitúan cerca de Iker Casillas, que se coronó campeón del torneo en tres ocasiones, en cuanto al número de grandes títulos europeos.

Su palmarés incluye además cuatro títulos de la Liga española, dos títulos de la Premier League, dos títulos de Copa, un título de la FA Cup, tres títulos de la Supercopa de España, junto a otros trofeos.

La mayoría de estos logros llegaron con la camiseta del Real Madrid, pero también conquistó títulos con el Atlético de Madrid y el Chelsea, e incluso se proclamó campeón de la liga belga con el Genk durante la temporada 2010-2011.

Las dos últimas temporadas supusieron una gran frustración para Courtois en el plano colectivo, y en el plano individual tuvo que lidiar con una serie de lesiones que sumaron siete, entre ellas una rotura del menisco que lo apartó de 8 partidos.

Pese a ello, el Real Madrid no ha albergado ninguna duda sobre su continuidad, ya que el club desea prolongar su vínculo con el guardameta belga.

Los responsables de la ciudad deportiva de Valdebebas dicen sobre su futuro: «Se quedará hasta que decida irse él».

Por el momento, Courtois sigue escribiendo la historia añadiendo un nuevo logro a su trayectoria, que consiste en irrumpir en el podio de las grandes leyendas de la portería del Real Madrid, un logro nada desdeñable.

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