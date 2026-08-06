Un informe de prensa reveló que el Real Madrid cerró el asunto de la renovación de contrato de su estrella brasileña Vinicius Junior, tras alcanzar un acuerdo total entre todas las partes, de modo que el jugador continuará su trayectoria dentro del estadio "Santiago Bernabéu".

El experto en fichajes Fabrizio Romano aclaró que Vinicius firmará su nuevo contrato con el Real Madrid por un periodo de 6 años, y que la firma de los documentos y el anuncio oficial de la renovación se producirán durante el próximo periodo cercano.

Añadió, a través de su cuenta en la plataforma X, que el deseo del jugador consistió desde el principio en continuar con el Real Madrid, en un momento en el que el presidente del club, Florentino Pérez, consideró que Vinicius representa uno de los pilares más importantes del proyecto deportivo del equipo, lo que facilitó llegar al acuerdo final.

Romano señaló también que el director técnico portugués José Mourinho desempeñó un papel influyente en la resolución del asunto de la renovación, después de haber participado de forma directa en las negociaciones para convencer al jugador de continuar su andadura con el club merengue.

El tuit de Romano llegó tras numerosos informes que confirmaron la complejidad de las negociaciones entre el Real Madrid y los agentes de Vinicius, y el trabajo del club para mejorar su oferta económica con el fin de cerrar el asunto antes de que el jugador entrara en el periodo que le permite negociar con cualquier otro club, especialmente al quedar menos de un año para el final de su contrato actual.

Según el diario As, el nuevo salario de Vinicius Junior con el Real Madrid será de unos 24 millones de euros anuales.

El periodo pasado fue testigo de un gran incremento en las especulaciones sobre el futuro del internacional brasileño, después de que su nombre se vinculara con fuerza a un traspaso al Arsenal, ante el deseo del club inglés de aprovechar su situación contractual.

Vinicius también generó polémica después de borrar todas sus publicaciones a través de su cuenta en Instagram, lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre su futuro, antes de que los últimos acontecimientos confirmaran su cercanía a la renovación con el Real Madrid.

Desde que asumió la dirección del Real Madrid, José Mourinho mostró su firme apuesta por la continuidad de Vinicius dentro de su proyecto técnico, pues lo consideró uno de los elementos fundamentales de los que no se puede prescindir, y participó él mismo en los contactos que precedieron a la consecución del acuerdo final, según confirmó Romano, en un paso que refleja la importancia del jugador dentro del nuevo proyecto del club.