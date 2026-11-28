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El Real Madrid sufrió el sábado por la noche una sorprendente derrota en LaLiga. Cayó 1-2 ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu. Una cesión demasiado corta de Dean Huijsen propició el primer gol, y el defensa tampoco estuvo acertado en el 0-2. El gol de Kylian Mbappé no le sirvió de nada al equipo blanco . El Real Madrid (33 puntos) es ahora tercero, por detrás del Atlético de Madrid (34) y del líder, el FC Barcelona (36), que juega el domingo.

El Alavés demostró desde el primer minuto que no le intimidaba el Bernabéu: Pablo Ibáñez recibió el balón tras una rápida jugada y disparó con la izquierda, pero se marchó fuera por poco. El Real Madrid se libró del susto e intentó adelantarse por medio de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, pero ninguno logró batir al portero Antonio Sivera.

Poco después de la reanudación, el Alavés pareció marcar el 0-2 cuando Abderrahmane Rebbach controló un pase incisivo desde atrás, se hizo espacio y remató con fuerza por alto. Si su bota hubiera sido tres números más pequeña, el gol habría subido al marcador. El Real Madrid respondió por medio de Mbappé, cuyo potente disparo no superó a un Sivera sobresaliente.

El Alavés se adelantó de repente en un contraataque. Toni Martínez recogió un pase en profundidad a la carrera, pero perdió el duelo al esprint con Huijsen. Sin embargo, el español cometió un error garrafal al ceder el balón demasiado corto a Thibaut Courtois. Martínez lo recuperó y marcó pese al esfuerzo desesperado de Konaté: 0-1.

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Mourinho movió el banquillo pasada la hora de juego y dio entrada a Carlos Espí por Arda Güler. El turco apenas se había sentado cuando los visitantes doblaron su ventaja. El exdelantero del Real Madrid Mariano Díaz envió el balón a la espalda de Huijsen, que reaccionó tarde y se vio superado por Ángel Pérez. El lateral derecho regateó a Courtois y marcó.

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El Real Madrid se volcó en busca de un resultado positivo y estuvo muy cerca de marcar por medio de Bernardo Silva, que remató con el exterior del pie y mandó el balón fuera. A falta de veinte minutos llegó el gol que recortaba distancias. Bellingham asistió a Mbappé, que hizo una elegante pausa antes de definir con la puntera ante un Sivera que esta vez nada pudo hacer: 1-2.

Espí, decisivo como suplente en varias ocasiones esta temporada, pareció a punto de darle de nuevo al Real Madrid al menos un punto a falta de cinco minutos. Su cabezazo parecía destinado a entrar por el segundo palo, pero, para incredulidad del delantero, el balón golpeó la cara interior del poste y acabó en los guantes magnéticos de Sivera.

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Unos instantes después, el árbitro César Soto Grado señaló penalti tras una caída de Bellingham con poco contacto. El modelo de Calvin Klein quería lanzarlo, pero terminó marchándose antes de tiempo a la ducha: tras consultar el VAR, Soto Grado determinó que se había tirado y le mostró la segunda tarjeta amarilla y, por tanto, la roja.

El Real Madrid lo intentó todo en los últimos minutos para rescatar un punto, pero no lo consiguió. Así, el equipo de la capital vuelve a perder después de diez victorias consecutivas entre todas las competiciones.