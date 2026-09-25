El Real Madrid centra sus movimientos en el mercado de fichajes en reforzar la línea defensiva, y concretamente el eje de la zaga. En el verano de 2025, el conjunto blanco fichó a Dean Huijsen por cerca de 60 millones de euros y, el pasado verano, incorporó a Ibrahima Konaté como agente libre, procedente del Liverpool.

Pero el trabajo no se detiene en los despachos del estadio Santiago Bernabéu, ya que el club continúa observando a numerosos talentos en todo el mundo. Uno de esos nombres es Finn Jeltsch, el central alemán de 20 años que juega en el Stuttgart.

El diario As señaló que fichar a un central no representa una necesidad urgente para el Real Madrid en estos momentos, ya que el equipo cuenta con cinco jugadores en esa posición: Huijsen, Konaté, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Éder Militão.

Sin embargo, Rüdiger afronta el último año de su contrato y existe la posibilidad de que se marche al final de la temporada, algo que dependerá de su rendimiento. En cuanto a Militão, el club confía en sus cualidades, pero le preocupa su estado físico tras haber sufrido varias lesiones, entre ellas dos roturas de ligamento cruzado. Por ese motivo, el Real Madrid observa el mercado de defensas con especial interés.

Y aquí aparece el nombre de Jeltsch, el joven central de gran potencial que sigue brillando con el Stuttgart y que, durante el actual parón internacional, recibió su primera convocatoria con la selección alemana. El técnico Jürgen Klopp lo seguía de cerca, y fue uno de los nombres elegidos por el nuevo seleccionador alemán dentro de esta lista ampliada, con el objetivo de establecer contacto lo antes posible con los jugadores con los que va a trabajar.

Jeltsch se formó futbolísticamente en el Núremberg, antes de trasladarse al Stuttgart. También destacó con las selecciones inferiores de Alemania y se proclamó campeón del mundo y de Europa con la selección alemana sub-17. Se incorporó a su club actual en el invierno de 2025 y se hizo rápidamente con un puesto en el once pese a su juventud. La temporada pasada disputó cerca de 2.500 minutos, mientras que esta campaña la ha comenzado participando en la mayoría de los partidos disponibles, además de haber debutado en la Liga de Campeones.

Jeltsch destaca por su buen trato de balón y sobresale especialmente por su capacidad para avanzar con él y levantar la cabeza, más que por su faceta como pasador, aunque también sabe enviar bien balones largos. Además, cuenta con una buena constitución física, ya que mide 188 centímetros, y en las categorías inferiores destacaba por anotar un número nada desdeñable de goles.

Su precio real todavía se desconoce, pero se puede deducir su valor a través del portal Transfermarkt, que actualmente lo estima en unos 35 millones de euros. Hace tan solo un año y medio, su valor era de apenas 5 millones de euros.