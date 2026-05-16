El Real Madrid se despide este verano de un icono del club tras 449 partidos

Dani Carvajal dejará el Real Madrid al final de esta temporada, según The Athletic. El club no renovará su contrato, que vence este verano.

El lateral derecho, de 34 años, había visto reducidos sus minutos en las últimas temporadas por las lesiones.

La pasada campaña se perdió gran parte por una lesión de ligamentos, y este curso ha encadenado nuevas molestias en la rodilla y el pie.

Según The Athletic, el club no renovará su contrato, que vence este verano, y ya se lo ha comunicado.

Por ahora se desconoce su próximo destino, aunque un traspaso a Arabia Saudí u otro país de Oriente Medio se considera «complicado» por la inestabilidad en la región.

Formado en la cantera del Real Madrid, en 2012 fichó por el Bayer Leverkusen y un año después regresó al club blanco.

Desde entonces ha jugado 449 partidos oficiales y ha conquistado seis Champions y cuatro Ligas. Con España, donde suma 52 internacionalidades, su último encuentro fue en septiembre pasado.