El Real Madrid responde a Tebas: trabajas para dañar nuestra imagen y debes dimitir de inmediato

El Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que atacó a Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a raíz de sus declaraciones en las que comparó los métodos de gestión del club blanco con los de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, acusando a Real Madrid Televisión de ser una herramienta para ejecutar esa supuesta estrategia.

El Real Madrid subrayó, en un comunicado publicado en su página oficial, que las declaraciones de Tebas son absolutamente inaceptables y de extrema gravedad, al considerar que comparar los métodos propagandísticos del club con los del régimen nazi representa una ofensa profunda y rechazable tanto desde el punto de vista ético como institucional, incluso aunque haya aclarado que no se refería a la ideología nazi.

El club blanco explicó que estas declaraciones constituyen un nuevo episodio en la serie de ataques reiterados que Tebas lanza contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación.

Añadió que resulta inaceptable aprovechar las preguntas, las informaciones o las opiniones de los periodistas, pese a que no están vinculados al club, para dirigirle acusaciones y críticas, especialmente cuando se le atribuye la responsabilidad de actuaciones de terceros con las que nada tiene que ver.

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El Real Madrid insistió en que la gravedad se multiplica cuando Tebas utiliza estas declaraciones para poner en duda las actuaciones legítimas del club y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira.

El club blanco señaló que se vio obligado a recurrir directamente a la UEFA, ante la ausencia de una respuesta acorde con la extrema gravedad del caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Tebas ocupa altos cargos, para exigir el esclarecimiento completo de la verdad sobre los pagos que el Barcelona realizó durante años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, así como la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones.

El Real Madrid reclamó también una reforma integral del sistema arbitral y de las estructuras de gobernanza, gestión, control y disciplina dentro de la Federación, mediante la renovación de los responsables que ocuparon cargos directivos durante aquella etapa.

El conjunto madridista consideró especialmente significativo que Tebas, en su condición de presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, de la que depende el Comité Técnico de Árbitros, dedique sus esfuerzos a desprestigiar la imagen del Real Madrid en lugar de trabajar, desde sus responsabilidades institucionales, para esclarecer las circunstancias de estos hechos de extrema gravedad y acometer la reforma necesaria del fútbol español.

El Real Madrid afirmó que la conducta reiterada de Tebas revela su falta de neutralidad, respeto e integridad en el trato, cuestiones que resultan incompatibles con sus responsabilidades institucionales, y señaló que sus continuos ataques al club y a quienes reclaman transparencia y reforma representan, a su juicio, una auténtica lacra que amenaza al fútbol español.

En consecuencia, el Real Madrid insistió en que las declaraciones de Tebas y sus actuaciones reiteradas son inaceptables en cualquier institución deportiva europea basada en los principios de respeto, neutralidad e integridad, y consideró que lo inhabilitan institucionalmente para continuar en los cargos que ocupa.

Al cierre de su comunicado, el Real Madrid exigió la dimisión inmediata de Tebas de sus cargos como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El club blanco aseguró que seguirá defendiendo sus derechos y su posición institucional, y trabajando por el esclarecimiento completo de las circunstancias del caso Negreira y por lograr la reforma necesaria del fútbol español.



