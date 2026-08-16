El Real Madrid recibió noticias positivas sobre su jugador Aurélien Tchouaméni, pocos días antes del inicio de la competición de LaLiga.

Según informaciones periodísticas, el centrocampista francés se recuperó de la sobrecarga muscular que lo apartó de participar en los últimos entrenamientos del conjunto blanco.

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La periodista de la cadena española Cope, Arancha Rodríguez, afirmó este domingo que se espera que Tchouaméni esté listo para el enfrentamiento ante el Espanyol, el próximo sábado, en la primera jornada de la Liga española.

Tchouaméni había regresado a los entrenamientos del Real Madrid, tras su participación con la selección de Francia en el Mundial, pero al principio se ejercitó en solitario debido al problema muscular, antes de que su estado mejorara y se acercara a la vuelta completa.

El conjunto blanco disputará su último partido amistoso ante el Schalke alemán este domingo, antes del inicio de su andadura oficial frente a su anfitrión, el Espanyol.



