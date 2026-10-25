El Real Madrid recibe una noticia dramática antes del Clásico

Thibaut Courtois no podrá jugar contra el FC Barcelona este domingo por la noche. El portero belga está enfermo y será sustituido por Andriy Lunin.

El internacional ucraniano, que ha disputado 16 partidos con su selección, aún no ha jugado ningún encuentro con el Real Madrid esta temporada. Su último partido fue el 3 de mayo de 2026, contra el Espanyol en Liga (victoria por 0-2).

El domingo por la noche, Lunin defenderá la portería del Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Si el Barça gana el partido, tendrá nueve puntos de ventaja sobre el Real.

Courtois va a renovar su contrato con el Real Madrid. El internacional belga dijo la semana pasada que quiere terminar su carrera en Madrid.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

El partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona comenzará el domingo a las 21:00 horas y podrá verse íntegramente en Ziggo Sport.