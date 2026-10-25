El Real Madrid rechazó la oportunidad de fichar al extremo alemán Karim Adeyemi durante el pasado mercado de fichajes de verano, después de decidir no seguir adelante con la operación que acabó recalando en el Barcelona ese mismo verano.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, reveló a través de la cadena «DAZN» que el nombre de Adeyemi se puso sobre la mesa del Real Madrid el pasado verano, pero los responsables del club blanco prefirieron no continuar con las negociaciones.

Esto ocurrió después de que el Madrid considerara que el extremo alemán no encajaba del todo con las características que buscaban para reforzar la plantilla del equipo, por lo que finalmente decidieron orientarse hacia otras opciones.

Estos detalles cobran especial relevancia, después de que Adeyemi se convirtiera en uno de los fichajes más destacados del Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano.

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El jugador, de 24 años, fue muy claro sobre sus preferencias, ya que mostró desde el principio su deseo absoluto de jugar con la camiseta del equipo catalán.

Cabe recordar que fue el agente Jorge Mendes quien ofreció al jugador al Barcelona, consciente de la existencia de una oportunidad en el mercado de fichajes que podía representar una opción muy atractiva para el club catalán. Adeyemi se disponía a entrar en el último año de su contrato con el Borussia Dortmund, con el que estaba vinculado hasta el 30 de junio de 2027, tras haber tomado la decisión de no renovar su contrato.

La postura del jugador también fue un factor decisivo en el curso de las negociaciones, ya que el extremo alemán mostró su disposición a esperar al Barcelona e informó al Dortmund de que no contemplaba prolongar su contrato.

De este modo, el club alemán se encontró ante dos opciones: negociar el traspaso del jugador a cambio de una suma económica, o arriesgarse a perderlo gratis sin obtener ninguna contraprestación económica al final de la temporada.

Fabrizio Romano ya había aclarado durante el mes de julio que Adeyemi no deseaba fichar por ningún club que no fuera el Barcelona, y que su negativa a renovar el contrato le otorgó al club catalán una posición de fuerza en las negociaciones.

El periodista italiano señaló que el Barcelona no estaba dispuesto a pagar 40 millones de euros, cifra que el Borussia Dortmund exigía en un principio.

Finalmente, el Barcelona aprovechó estas circunstancias para cerrar la operación en condiciones económicas muy favorables, pues tras presentar una primera oferta de 20 millones de euros, ambos clubes alcanzaron un acuerdo según el cual el Dortmund recibirá 22 millones de euros fijos, además de 7 millones de euros en variables, una cantidad notablemente inferior a las exigencias iniciales del club alemán.

Este acuerdo permitió al Barcelona incorporar a un internacional alemán que cuenta con una gran velocidad y capacidad para el regate y para marcar diferencias, a cambio de una cifra muy competitiva según los estándares del mercado de fichajes europeo.