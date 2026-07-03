El Real Madrid publica de repente un comunicado muy extenso sobre Enzo Fernández

El Real Madrid no tiene interés en Enzo Fernández, según un comunicado del club. Aunque se le relacionó con el centrocampista del Chelsea durante meses, no habrá traspaso.

El mes pasado, periodistas como Ben Jacobs y Matteo Moretto aseguraron que el club blanco iba a negociar con el Chelsea por el jugador. En abril, el argentino de 25 años admitió que le atraía la idea de fichar por el Real, lo que le costó dos partidos de sanción por parte de su equipo.

Sin embargo, el club blanco asegura que nunca hubo conversaciones y que no existe intención de ficharlo. «Ante las noticias sobre un supuesto interés en Enzo Fernández, el Real Madrid quiere dejar claro que no ha intentado ficharlo de ninguna manera, ni directa ni indirectamente. Tampoco existe intención de ficharlo», añade.

«El Real Madrid siente el mayor respeto por Enzo Fernández, un excelente futbolista cuyas cualidades y actuaciones gozan de un amplio reconocimiento. Además, el club mantiene una excelente relación con el Chelsea».

El club se ve obligado a desmentir los «rumores infundados» por respeto al Chelsea y por lealtad a sus principios.

El club español concluye: «Lamentamos que, a pesar de los hechos evidentes y de la ausencia de cualquier acción por parte del club, se siga difundiendo información que no se corresponde con la realidad. Esto solo genera confusión entre la afición y causa un perjuicio innecesario a los clubes y personas implicados».

El Real Madrid ya fichó a Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, aunque este último aún no ha sido presentado. También se le ha relacionado con Rodri, quien tiene contrato con el Manchester City hasta 2027.