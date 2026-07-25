El Real Madrid presenta su segunda oferta al Leipzig y Diomandé da luz verde

El Real Madrid está cerca de completar el fichaje del marfileño Yan Diomande, jugador del Leipzig alemán, durante el mercado de fichajes de verano, después de que ambas partes se acercaran a un acuerdo definitivo que supondría el traspaso del jugador a las filas del conjunto blanco por 120 millones de euros, incluidos los incentivos.

Según el sitio francés especializado en fichajes "Foot Mercato", el segundo intento del Real Madrid por incorporar a Diomande parece encaminado hacia el éxito, después de que el Leipzig rechazara la primera oferta, cuyo valor ascendía a 100 millones de euros, durante las últimas horas.

De acuerdo con las mismas fuentes, los responsables de ambos clubes trabajan actualmente en dar los últimos retoques a un acuerdo por un valor cercano a los 120 millones de euros, mientras que el jugador ya ha dado su conformidad para trasladarse a la capital española y vestir la camiseta merengue.

Por su parte, el reputado periodista inglés Ben Jacobs reveló a través de su cuenta en la plataforma "X" que el Real Madrid está acelerando sus negociaciones con Yan Diomande, y que el club está ya confiado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo durante el próximo periodo.

El Real Madrid ve en Diomande, de 19 años, a un jugador capaz de aportar al equipo múltiples soluciones ofensivas, gracias a su capacidad para jugar en ambos costados de la línea delantera, además de su velocidad y su habilidad para cambiar el ritmo de los ataques.

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, había pedido a la dirección del club reforzar la faceta ofensiva con un elemento que poseyera mayor velocidad, lo que convirtió a Diomande en uno de los nombres que gozan de un gran interés en los despachos del club.

El Paris Saint-Germain era considerado el destino más próximo para Diomande, después de alcanzar un acuerdo inicial con el jugador, pero la operación se estancó por la falta de acuerdo con el Leipzig, que insistía en obtener una cantidad de entre 120 y 130 millones de euros, con el deseo de retener al jugador una temporada más en calidad de cedido.

Ante estas condiciones, el club parisino decidió retirarse de las negociaciones, prefiriendo no pagar una cantidad exagerada para cerrar la operación.

En cambio, el Real Madrid se movió con discreción durante los últimos días, aprovechando el revuelo mediático que rodea el fichaje de Michael Olise, jugador del Bayern de Múnich, ya que el conjunto blanco utilizó ese ambiente para realizar sus movimientos en Alemania y culminar sus negociaciones con el Leipzig en torno a Diomande.