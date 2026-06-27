El Real Madrid ofrece a cuatro jugadores en el mercado

El Real Madrid planea una amplia reestructuración de su plantilla en el mercado de verano. Ha incluido a cuatro jugadores en la lista de transferibles para recaudar entre 135 y 150 millones de euros y financiar los fichajes que exige el entrenador José Mourinho. medida que refleja el deseo del presidente Florentino Pérez de reestructurar el equipo.

Según Defensa Central, el club busca traspasar a Raúl Asensio, Fran García y Camavinga y a Gonzalo García, tras los millones ya obtenidos por el traspaso de Nico Paz. El objetivo es reinvertir ese dinero en un defensa central de alto nivel, un centrocampista creativo y, quizá, un nuevo delantero.

La limpieza empezó ayer con la salida de Dani Ceballos, cuyo contrato se rescindió para liberar masa salarial, tras las marchas de David Alaba y Dani Carvajal.

Asensio, canterano canario, está valorado en unos 25 millones, pero su alta ficha complica su salida, más aún tras la reciente renovación y la advertencia pública de Mourinho de que no cuenta con él.

Fran García, valorado en 20 millones, está en una situación parecida, con un salario algo menor. su negativa a marcharse y su alto salario, obstáculos para muchos clubes, aunque el club lo valora en unos 50 millones de euros.

Gonzalo García, con ofertas firmes y un salario bajo, es el más probable de salir (valorado en 40 M€), aunque su traspaso aún no está confirmado.

Pérez sabe que debe venderlos para contentar a Mourinho, aunque ceder a tres canteranos complica la confección de la plantilla definitiva, con el mercado de fichajes a solo dos meses de cerrarse.