El Real Madrid fija la fecha de presentación de su último fichaje

La fecha de la presentación del nuevo fichaje del Real Madrid ya está definida, pues se ha decidido que la ceremonia de presentación se celebre el próximo martes (28 de julio) en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en lugar de organizarla en el estadio Santiago Bernabéu, según el periodista especializado en noticias del conjunto merengue, Ben Fernández Santos.

El conjunto blanco presentará oficialmente al lateral neerlandés Denzel Dumfries, que se unió al subcampeón de LaLiga procedente del Inter de Milán este verano y firmó un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2030.

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El fichaje de Dumfries llegó después de que el Real Madrid activara la cláusula de rescisión de su contrato con el Inter de Milán, que ascendía a 20 millones de euros.

Se espera que el internacional neerlandés compita con el inglés Trent Alexander-Arnold, exestrella del Liverpool, por un puesto en el once titular.

Dumfries tiene 30 años, se unió al Inter de Milán en el verano de 2021 procedente del PSV Eindhoven, disputó con el equipo italiano más de 200 partidos y contribuyó a la conquista del título de la Serie A, además de alcanzar la final de la Liga de Campeones de Europa ante el París Saint-Germain en la temporada 2024-2025, antes de su traspaso al Real Madrid con un contrato que se extiende por cuatro temporadas.



